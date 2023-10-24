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Подгорный Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1991

Отец: Подгорный Валентин Михайлович

Мать: Подгорная Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
09.02.2018

Сын: Подгорный Матвей Александрович

Мать ребёнка: Подгорная Алёна

Рождение ребёнка
28.01.2020

Сын: Подгорный Роман Александрович

Мать ребёнка: Подгорная Алёна

Рождение ребёнка
22.02.2023

Дочь: Подгорная Мирослава Александровна

Мать ребёнка: Подгорная Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорная Алёна

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