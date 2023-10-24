Подгорный Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1991
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1991
Рождение ребёнка
09.02.2018
Сын: Подгорный Матвей Александрович
Мать ребёнка: Подгорная Алёна
Рождение ребёнка
28.01.2020
Сын: Подгорный Роман Александрович
Мать ребёнка: Подгорная Алёна
Рождение ребёнка
22.02.2023
Дочь: Подгорная Мирослава Александровна
Мать ребёнка: Подгорная Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подгорная Алёна