Саечникова Татьяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1864
Дочь: Сиклитикия Назарова
Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно