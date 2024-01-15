Саечникова Татьяна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саечникова Татьяна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1864

Дочь: Сиклитикия Назарова

Отец ребёнка: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саечников (саешников) Назар Ларионов

Смерть
Неизвестно
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