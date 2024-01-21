Хвостик Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Хвостик Анастасия Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Хвостик Валентина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Хвостик Александра Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно