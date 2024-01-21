Хвостик Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостик Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Хвостик Анастасия Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Хвостик Валентина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Хвостик Александра Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1940

Сын: Хвостик Алексей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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