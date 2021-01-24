Климанова (Ермакова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1928
Дата смерти24.01.2021
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928
Отец: Ермаков Иван
Рождение ребёнка
01.08.1948
Сын: Климанов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Климанов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
09.12.1956
Сын: Климанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Климанов Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
14.06.1959
Дочь: Липетс Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Климанов Иван Порфирьевич
Смерть
24.01.2021