Климанова (Ермакова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климанова (Ермакова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1928

Дата смерти

24.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1928

Отец: Ермаков Иван

Мать: Ермакова Агрофена/Арепина

Рождение ребёнка
01.08.1948

Сын: Климанов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Климанов Иван Порфирьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1956

Сын: Климанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Климанов Иван Порфирьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1959

Дочь: Липетс Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Климанов Иван Порфирьевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.01.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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