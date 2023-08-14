Божко Ростислав Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1949
Дата смерти05.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1949
Отец: Божко Осип Михайлович
Мать: Божко Татьяна Ивановна
Бракосочетание
31.12.1972
Жена: Божко Фаина Петровна
Полочаны, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.01.1974
Дочь: Божко Светлана Ростиславовна
Мать ребёнка: Божко Фаина Петровна
Рождение ребёнка
21.06.1976
Мать ребёнка: Божко Фаина Петровна
Рождение ребёнка
21.06.1976
Дочь: Монид Ольга Ростиславовна
Мать ребёнка: Божко Фаина Петровна
Смерть
05.05.1992