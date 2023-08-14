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Божко Ростислав Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1949

Дата смерти

05.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1949

Отец: Божко Осип Михайлович

Мать: Божко Татьяна Ивановна

Бракосочетание
31.12.1972

Жена: Божко Фаина Петровна

Полочаны, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
11.01.1974

Дочь: Божко Светлана Ростиславовна

Мать ребёнка: Божко Фаина Петровна

Рождение ребёнка
21.06.1976

Сын: Божко Олег Ротиславович

Мать ребёнка: Божко Фаина Петровна

Рождение ребёнка
21.06.1976

Дочь: Монид Ольга Ростиславовна

Мать ребёнка: Божко Фаина Петровна

Смерть
05.05.1992