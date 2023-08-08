Козлова Ирина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1873
Дочь: Козлова Марва Андреевна
Отец ребёнка: Козлов Андрей Тимофеевич
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно