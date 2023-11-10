Парфен Тарасович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Тарас Тимофеевич
Мать: Агафья Архиповна
Бракосочетание
Около 1783
Жена: Меланья Максимовна
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Парфен Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья Парфеновна
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дарья Парфеновна
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Федор Парфенович
Мать ребёнка: Меланья Максимовна
Смерть
Неизвестно