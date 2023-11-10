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Парфен Тарасович

Место рождения

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Тарас Тимофеевич

Мать: Агафья Архиповна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1783

Жена: Меланья Максимовна

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Парфен Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья Парфеновна

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дарья Парфеновна

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Федор Парфенович

Мать ребёнка: Меланья Максимовна

Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Новошаново, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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