Черняева Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1900
Дочь: Черняева Мария Никоноровна
Отец ребёнка: Черняев Никонор Гаврилович
Рождение ребёнка
25.01.1908
Дочь: Важнецова Татьяна Никоноровна
Отец ребёнка: Черняев Никонор Гаврилович
Смерть
Неизвестно