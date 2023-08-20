Черняева Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.02.1900

Дочь: Черняева Мария Никоноровна

Отец ребёнка: Черняев Никонор Гаврилович

Рождение ребёнка
25.01.1908

Дочь: Важнецова Татьяна Никоноровна

Отец ребёнка: Черняев Никонор Гаврилович

Смерть
Неизвестно