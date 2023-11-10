Изюмов (Устьянский) Николай Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмов (Устьянский) Николай Афиногенович

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Устьянский Афиноген Петрович

Мать: Устьянская Евфросинья Михайловна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Изменил фамилию около 1844 года.
Образование
1846
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Семинарии с аттестатом 2 разряда.
Работа или профессия
1849
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Ильинской Кубенской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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