Черникова Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1955

Сын: Черников Владимир Ильич

Отец ребёнка: Черников Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
18.04.1958

Дочь: Бабич Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Черников Илья Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.07.1960

Дочь: Ермакова Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Черников Илья Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Илья Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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