Черникова Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1955
Отец ребёнка: Черников Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.04.1958
Дочь: Бабич Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Черников Илья Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.07.1960
Дочь: Ермакова Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Черников Илья Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно