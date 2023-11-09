Сусло Иов Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусло Иов Фомин

Сусло Иов Фомин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: ???? Фома Иванов

Мать: Сусло Марина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ирина Иовна

Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сусло Сидор Иовов

Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Сусло Конон (?) Иовов

Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова

Рождение ребёнка
1822

Сын: Сусло Василий Иовов

Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сусло Анисия Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close