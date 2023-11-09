Сусло Иов Фомин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: ???? Фома Иванов
Мать: Сусло Марина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ирина Иовна
Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сусло Сидор Иовов
Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Сусло Василий Иовов
Мать ребёнка: Сусло Анисия Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сусло Анисия Стефанова
Смерть
Неизвестно