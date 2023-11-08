Dargel Bogdan
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Жена: Stefania
Рождение ребёнка
02.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Stefania
Działdowo
Рождение ребёнка
29.03.1939
Дочь: Lidia Cecylia
Мать ребёнка: Stefania
Działdowo
Смерть
Неизвестно