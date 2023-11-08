Dargel Bogdan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dargel Bogdan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1930

Жена: Stefania

Рождение ребёнка
02.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Stefania

Działdowo
Рождение ребёнка
29.03.1939

Дочь: Lidia Cecylia

Мать ребёнка: Stefania

Działdowo
Смерть
Неизвестно
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