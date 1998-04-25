Моисеева (Нефедова) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1929
Дата смерти25.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1955
Сын: Моисеев Александр Павлович
Отец ребёнка: Моисеев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1961
Дочь: Бурылина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Моисеев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
09.03.1964
Дочь: Балухо Любовь Павловна
Отец ребёнка: Моисеев Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1998