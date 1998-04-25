Моисеева (Нефедова) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Нефедова) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1929

Дата смерти

25.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1955

Сын: Моисеев Александр Павлович

Отец ребёнка: Моисеев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
09.02.1961

Дочь: Бурылина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Моисеев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
09.03.1964

Дочь: Балухо Любовь Павловна

Отец ребёнка: Моисеев Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Павел Андреевич

Смерть
25.04.1998
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