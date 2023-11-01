Пыжев рекрут с 1833 Кирил Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев рекрут с 1833 Кирил Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Отец

1775 г.р.

Мать

1786 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Пыжев Стефан Филиппович

Мать: Домника

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