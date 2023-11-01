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Пыжев рекрут с 1833 Кирил Стефанович
Пыжев рекрут с 1833 Кирил Стефанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1809
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Стефан Филиппович
1775 г.р.
Мать
Домника
1786 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец:
Пыжев Стефан Филиппович
Мать:
Домника
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