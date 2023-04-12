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Верховский Пётр Михайлович

Место рождения

усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя

Дата рождения

12.06.1822

Дата смерти

27.04.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1822

Отец: Верховский Михаил Иванович

Мать: Верховская Ольга Карловна

усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя
Крещение
20.06.1822
Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-полковник, действительный статский советник
Смерть
27.04.1900
село Вознесение
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