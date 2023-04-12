Верховский Пётр Михайлович
Место рожденияусадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя
Дата рождения12.06.1822
Дата смерти27.04.1900
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1822
усадьба Петровка, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя
Крещение
20.06.1822
Вознесенское, Унженская волость, Макарьевский уезд, Костромская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-полковник, действительный статский советник
Смерть
27.04.1900
село Вознесение