Деревяннов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревяннов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Деревяннов Иван Петрович

Мать ребёнка: Деревяннова Федосья Тихоновна

Рождение ребёнка
28.01.1939

Сын: Деревяннов Александр Петрович

Мать ребёнка: Деревяннова Федосья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревяннов Николай Петрович

Мать ребёнка: Деревяннова Федосья Тихоновна

Смерть
Неизвестно