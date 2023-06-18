Деревяннов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1932
Мать ребёнка: Деревяннова Федосья Тихоновна
Рождение ребёнка
28.01.1939
Сын: Деревяннов Александр Петрович
Мать ребёнка: Деревяннова Федосья Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревяннов Николай Петрович
Мать ребёнка: Деревяннова Федосья Тихоновна
Смерть
Неизвестно