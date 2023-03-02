Романов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Степан

Романов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1913

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1879 г.р.

Дети

Около 1897 г.р.

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Лука

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1896

Жена: Романов Анна Anna

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Романов Евгений

Мать ребёнка: Романов Анна Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
мещанин | Должность: мещанин
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Около 1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close