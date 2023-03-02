Романов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романов Лука
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1896
Жена: Романов Анна Anna
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Романов Евгений
Мать ребёнка: Романов Анна Anna
Работа или профессия
Неизвестно
Троицк, Троицкий, Челябинская область
мещанин | Должность: мещанин
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Около 1913