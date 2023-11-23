Неизвестно Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Илья Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Михаил Фёдорович

Мать: Анна Алексеева

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