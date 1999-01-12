Авдюхова Алина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдюхова Алина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1999

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1999

Отец: Авдюхов Сергей Сергеевич

Мать: Авдюхова Марина

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