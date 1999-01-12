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Авдюхова Алина Сергеевна
Авдюхова Алина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1999
Пол
Женский
Отец
Авдюхов Сергей Сергеевич
1964 г.р.
Мать
Авдюхова Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1999
Отец:
Авдюхов Сергей Сергеевич
Мать:
Авдюхова Марина
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