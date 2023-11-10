Варвара Максимовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1856
Дата смерти20.01.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1856
Отец: Максим Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
10.09.1876
Дочь: Nadezda
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.1883
Дочь: Maria Mikhailovna
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1889
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1891
Сын: Baturov Dmitry
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
23.02.1896
Сын: Baturov Vasily
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Baturov Pavel
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич
Смерть
20.01.1933