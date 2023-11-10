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Варвара Максимовна

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Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.11.1856

Дата смерти

20.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1856

Отец: Максим Григорьевич

Мать: ?

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Батуров Михаил Васильевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1876

Дочь: Nadezda

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1883

Дочь: Maria Mikhailovna

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1889

Сын: Батуров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1891

Сын: Baturov Dmitry

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Baturov Vasily

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Baturov Pavel

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Батуров Михаил Васильевич

Смерть
20.01.1933
Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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