Силантьева Ефросинья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силантьева Ефросинья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1938

Сын: Силантьев Михаил Фролович

Отец ребёнка: Силантьев Фрол Петрович

деревня М-Юкша Гаврило-Посадский р-н Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
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