Силантьева Ефросинья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1938
Сын: Силантьев Михаил Фролович
Отец ребёнка: Силантьев Фрол Петрович
деревня М-Юкша Гаврило-Посадский р-н Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область