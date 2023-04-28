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Алексеев Яков Петрович

Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Алексеев Петр Алексеевич

Мать: Алексеева Анна Варфоломеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Яковлев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Ивановна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Яковлев Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Ивановна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Яковлев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Алексеева Дарья Ивановна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Дарья Ивановна

Смерть
1915
Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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