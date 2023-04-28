Алексеев Яков Петрович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1915
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1863
Сын: Яковлев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Яковлев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Алексеева Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Дарья Ивановна
Смерть
1915