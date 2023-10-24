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Егоров Артём Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1983

Отец: Егоров Владимир Павлович

Мать: Егорова Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.12.2004

Дочь: Егорова Ксения Артемовна

Мать ребёнка: Егорова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
14.04.2020

Дочь: Егорова Анфиса Артемовна

Мать ребёнка: Егорова Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Давид Артемович

Мать ребёнка: Егорова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Елена Владимировна

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