Егоров Артём Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1983
Отец: Егоров Владимир Павлович
Мать: Егорова Галина Петровна
Рождение ребёнка
14.12.2004
Дочь: Егорова Ксения Артемовна
Мать ребёнка: Егорова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
14.04.2020
Дочь: Егорова Анфиса Артемовна
Мать ребёнка: Егорова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно