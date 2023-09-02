Потапов Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.2003
Сын: Потапов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Потапова Светлана Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Олеся Сергеевна
Мать ребёнка: Потапова Светлана Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно