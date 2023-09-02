Потапов Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапов Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.2003

Сын: Потапов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Потапова Светлана Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Олеся Сергеевна

Мать ребёнка: Потапова Светлана Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Светлана Фёдоровна

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