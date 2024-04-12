(Хаустова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хаустова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно

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