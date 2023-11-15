Кирова (Крупина) Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирова (Крупина) Светлана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1951

Отец: Крупин Борис Петрович

Мать: Крупина Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
21.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Всеволод Всеволодович

Рождение ребёнка
29.07.1979

Дочь: Танаева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Киров Сергей Александрович

Рождение ребёнка
09.06.1982

Сын: Киров Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Киров Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киров Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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