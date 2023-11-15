Кирова (Крупина) Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1951
Рождение ребёнка
21.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Всеволод Всеволодович
Рождение ребёнка
29.07.1979
Дочь: Танаева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Киров Сергей Александрович
Рождение ребёнка
09.06.1982
Отец ребёнка: Киров Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно