Рахимов Масхут — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов Масхут

Место рождения

д.Тутаево, Апастовский р-н

Дата рождения

1937

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тутаево, Апастовский р-н
Рождение ребёнка
21.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тойгильды, Буинский р-н,РТ
Рождение ребёнка
23.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тойгильды, Буинский р-н,РТ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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