Рахимов Масхут
Место рожденияд.Тутаево, Апастовский р-н
Дата рождения1937
Дата смерти2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Тутаево, Апастовский р-н
Рождение ребёнка
21.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тойгильды, Буинский р-н,РТ
Рождение ребёнка
23.04.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тойгильды, Буинский р-н,РТ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2012