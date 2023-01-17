Потяркина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина Светлана

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Место рождения

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.06.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Образование
1987
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
31-я школа г.Няндома "Вк"
Рождение ребёнка
1988

Сын: Потяркин Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Потяркин Юрий Иванович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1991

Дочь: Потяркина Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
2021
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
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Работа или профессия
2021
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Няндомская центральна районная больница, медсестра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Юрий Иванович

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