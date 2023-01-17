Потяркина Светлана
Место рождения
Дата рождения02.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1987
31-я школа г.Няндома "Вк"
Рождение ребёнка
1988
Отец ребёнка: Потяркин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Потяркина Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
2021
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Работа или профессия
2021
Няндомская центральна районная больница, медсестра
Бракосочетание
Неизвестно