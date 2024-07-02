Жигмановский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.07.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1925
Сын: Жигмановский Юрий Иванович
Мать ребёнка: Жигмановская Мария Гордеевна
Рождение ребёнка
25.10.1931
Дочь: Командироваа Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Жигмановская Мария Гордеевна
Смерть
26.07.1974