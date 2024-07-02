Жигмановский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигмановский Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1925

Сын: Жигмановский Юрий Иванович

Мать ребёнка: Жигмановская Мария Гордеевна

Рождение ребёнка
25.10.1931

Дочь: Командироваа Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Жигмановская Мария Гордеевна

Смерть
26.07.1974

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