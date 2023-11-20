Логинов Вячеслав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1987
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1987
Рождение ребёнка
29.06.2010
Сын: Логинов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Логинова Алена Александровна
Рождение ребёнка
26.09.2018
Дочь: Логинова Дарья Вячеславовна
Мать ребёнка: Логинова Алена Александровна
Рождение ребёнка
19.07.2023
Дочь: Логинова Ульяна Вячеславовна
Мать ребёнка: Логинова Алена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Логинова Алена Александровна