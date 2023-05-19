Стогов Емельян Нилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1886
Мать ребёнка: Стогова Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Емельянова
Мать ребёнка: Стогова Марья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стогова Марья Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
отставной унтер-офицер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно