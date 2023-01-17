Хренова Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Завьялова Варвара Феофилактовна
Отец ребёнка: Хренов Феофилакт Ефимович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Завьялова Матрёна Феофилактовна
Отец ребёнка: Хренов Феофилакт Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно