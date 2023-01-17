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Хренова Анна Максимовна

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Место рождения

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Завьялова Варвара Феофилактовна

Отец ребёнка: Хренов Феофилакт Ефимович

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Завьялова Матрёна Феофилактовна

Отец ребёнка: Хренов Феофилакт Ефимович

Слеповское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хренов Феофилакт Ефимович

Смерть
Неизвестно
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