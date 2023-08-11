Иванова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1921
Дата смерти20.05.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Сошникова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
23.08.1947
Сын: Виноградов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
30.03.1949
Дочь: Виноградова Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
29.05.1951
Сын: Виноградов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.06.1958
Сын: Виноградов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1993