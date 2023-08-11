Иванова Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Вера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1921

Дата смерти

20.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1921

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Сошникова Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
23.08.1947

Сын: Виноградов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
30.03.1949

Дочь: Виноградова Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
29.05.1951

Сын: Виноградов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.06.1958

Сын: Виноградов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Виноградов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Василий Алексеевич

Смерть
20.05.1993