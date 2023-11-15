Петренко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петренко Григорий Трофимович

Живет в Северодонецке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грецкая Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Петренко Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петренко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Петренко Григорий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Григорий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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