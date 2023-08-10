Слывус ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слывус ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слывус Хамис

Мать ребёнка: ?