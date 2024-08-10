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Сахаров Флегонт Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Петр Иванович

Мать: Анна Васильевна

Упоминание
1835
Пирогово, Нерехтский уезд, Костромская область
РГИА. Ф.802 оп.1 д.9099 Ведомости об учащих и учащихся в духовно-учебных заведениях Костромской епархии за 1835 год Списки КДУ л.125об. п.88 Флегонт Сахаров, Нерехтского духовного правления, Покровско... Показать все
Смерть
Неизвестно

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