Сахаров Флегонт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Петр Иванович
Мать: Анна Васильевна
Упоминание
1835
Пирогово, Нерехтский уезд, Костромская область
РГИА. Ф.802 оп.1 д.9099 Ведомости об учащих и учащихся в духовно-учебных заведениях Костромской епархии за 1835 год Списки КДУ л.125об. п.88 Флегонт Сахаров, Нерехтского духовного правления, Покровско... Показать все
Смерть
Неизвестно