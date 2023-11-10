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Дарья Васильева

Место рождения

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Василий

Мать: не указана

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1877

Сын: Марков Василий Павлов

Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.05.1885

Дочь: Федосия Павлова

Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Марков Александр Павлов

Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1889

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов

Усаты, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Павел Михайлов

Смерть
Неизвестно
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