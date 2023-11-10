Дарья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1877
Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов
Рождение ребёнка
14.05.1885
Дочь: Федосия Павлова
Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов
Рождение ребёнка
05.08.1886
Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов
Рождение ребёнка
21.03.1889
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Марков Павел Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно