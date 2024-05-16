Гордеев Егор Иосифович
Место рожденияКунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Гордеев Иосиф
Мать: не указана
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гордеева Дарья Петровна
Военная служба
Неизвестно
офицер
Военная служба
Неизвестно
рядовой Гранадерского Грузинского полка
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Гордеева Дарья Петровна
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Бракосочетание
03.11.1891
Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Смерть
Неизвестно