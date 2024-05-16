Гордеев Егор Иосифович 1855 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеев Егор Иосифович

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гордеев Иосиф

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Дарья Петровна

Военная служба
Неизвестно
офицер
Военная служба
Неизвестно
рядовой Гранадерского Грузинского полка
Рождение ребёнка
1891

Сын: Гордеев Ефимий Егорович

Мать ребёнка: Гордеева Дарья Петровна

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Бракосочетание
03.11.1891

Жена: Гордеева (Гордеева) Параскева Алексеевна

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Ершевой
Смерть
Неизвестно

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