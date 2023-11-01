Пыжев Ларион Леонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Ларион Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1742 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Пыжев Леон Игнатьевич

Мать: Марфа

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