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Пыжев Ларион Леонович
Пыжев Ларион Леонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1766
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Леон Игнатьевич
1740 г.р.
Мать
Марфа
1742 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец:
Пыжев Леон Игнатьевич
Мать:
Марфа
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