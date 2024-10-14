Николаев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Ефим

Место рождения

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

1873 г.р.
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Скрыто настройками приватности
1884 г.р.
1888 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.01.1873 ст.

Жена: Алексеева Параскева

Рождение ребёнка
09.11.1873 ст.

Дочь: Ефимова Екатерина

Мать ребёнка: Алексеева Параскева

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Параскева

Олехово, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Параскева

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.

Дочь: Ефимова Елена

Мать ребёнка: Алексеева Параскева

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.05.1888 ст.

Сын: Ефимов Михаил

Мать ребёнка: Алексеева Параскева

Олехово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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