Николаев Ефим
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1873 ст.
Жена: Алексеева Параскева
Рождение ребёнка
09.11.1873 ст.
Дочь: Ефимова Екатерина
Мать ребёнка: Алексеева Параскева
Рождение ребёнка
1876 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Параскева
Олехово, Ореховская волость, Боровичский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1881 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Параскева
Рождение ребёнка
01.06.1884 ст.
Дочь: Ефимова Елена
Мать ребёнка: Алексеева Параскева
Рождение ребёнка
20.05.1888 ст.
Сын: Ефимов Михаил
Мать ребёнка: Алексеева Параскева
Смерть
Неизвестно