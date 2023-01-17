Мусонова (Муравьева) Таисия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусонова (Муравьева) Таисия Федоровна

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Место рождения

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.09.1965

Сын: Мусонов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Мусонов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусонова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мусонов Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусонов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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