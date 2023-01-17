Мусонова (Муравьева) Таисия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1965
Отец ребёнка: Мусонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусонова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мусонов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Каргино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия