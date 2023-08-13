Кайгородцева Василиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцева Василиса Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Роман Прокопьевич

Отец ребёнка: Кайгородцев Прокопий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайгородцев Матвей Прокопьевич

Отец ребёнка: Кайгородцев Прокопий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайгородцев Прокопий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно