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Станкевич Петр Иванович
Станкевич Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1777
Пол
Мужской
Отец
Станкевич Иван Семенович
1735 г.р.
Мать
Синельникова (Синельникова) Мария Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец:
Станкевич Иван Семенович
Мать:
Синельникова Мария Дмитриевна
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