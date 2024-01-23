Васильчикова Просковья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильчикова Просковья Александровна

Васильчикова Просковья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1914

Дочь: Голуб Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Васильчиков Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1921

Дочь: Васильчикова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильчиков Василий Трофимович

Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Васильчиков Павел Трофимович

Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Трофим Петрович

Смерть
1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close