Васильчикова Просковья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1914
Дочь: Голуб Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Васильчиков Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович
Рождение ребёнка
16.02.1921
Дочь: Васильчикова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Васильчиков Василий Трофимович
Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Васильчиков Павел Трофимович
Отец ребёнка: Васильчиков Трофим Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956