Абдулкадир Мухаметшарипов
Место рождения
Дата рождения20.01.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1837
Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин
Мать: Мадина Юлаева
Рождение ребёнка
25.03.1858
Мать ребёнка: Шамсикамара Абдулбасырова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирхай Абдулкадиров
Мать ребёнка: Шамсикамара Абдулбасырова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно