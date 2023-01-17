Абдулкадир Мухаметшарипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдулкадир Мухаметшарипов

Абдулкадир Мухаметшарипов

avatar

Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1837

Отец: Мусин Мухаметшарип Иралин

Мать: Мадина Юлаева

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1858

Сын: Абдулвахит Абдулкадиров

Мать ребёнка: Шамсикамара Абдулбасырова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирхай Абдулкадиров

Мать ребёнка: Шамсикамара Абдулбасырова

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсикамара Абдулбасырова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close