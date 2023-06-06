Мухаметшарифов Мухаметвали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметшарифов Мухаметвали

Мухаметшарифов Мухаметвали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Губеев Мухаметшариф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мухаметвалиев Мухаметхафиз

Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мухаметвалиев Мухаметзакир

Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мухаметвалиева Хабибзямал

Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мухаметвалиева Минлиямал?

Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абдуллатифова Сарвиямал

Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно