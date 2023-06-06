Мухаметшарифов Мухаметвали
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Губеев Мухаметшариф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Мухаметвалиев Мухаметхафиз
Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мухаметвалиев Мухаметзакир
Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мухаметвалиева Хабибзямал
Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мухаметвалиева Минлиямал?
Мать ребёнка: Абдуллатифова Сарвиямал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абдуллатифова Сарвиямал
Место жительства
Неизвестно
Улиманово
Смерть
Неизвестно