Хрупов Максим Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1983
Отец: Хрупов Владимир
Мать: Хрупова Надежда
Рождение ребёнка
08.05.2008
Сын: Хрупов Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Хрупова (Замотина) Юлия Андреевна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Ул. Благородная 1к9 кв2
Рождение ребёнка
02.02.2020
Мать ребёнка: Хрупова (Замотина) Юлия Андреевна