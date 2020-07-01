Симонян Нодар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонян Нодар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1950

Дата смерти

01.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1977

Дочь: Симонян Вардуи Нодаровна

Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна

Рождение ребёнка
28.04.1980

Дочь: Симонян Анаид Нодаровна

Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна

Рождение ребёнка
10.10.1982

Сын: Симонян Шаварш Нодарович

Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна

Рождение ребёнка
27.10.1985

Дочь: Симонян Алина Нодаровна

Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асатурян Армик Хачиковна

Смерть
01.07.2020
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