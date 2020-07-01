Симонян Нодар
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1950
Дата смерти01.07.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1977
Дочь: Симонян Вардуи Нодаровна
Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна
Рождение ребёнка
28.04.1980
Дочь: Симонян Анаид Нодаровна
Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна
Рождение ребёнка
10.10.1982
Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна
Рождение ребёнка
27.10.1985
Дочь: Симонян Алина Нодаровна
Мать ребёнка: Асатурян Армик Хачиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асатурян Армик Хачиковна
Смерть
01.07.2020