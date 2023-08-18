Терешкин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1896
Сын: Терешкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Терешкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
10.03.1904
Дочь: Терешкина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Терешкина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Терешкина Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терешкина Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно