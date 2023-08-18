Терешкин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешкин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1896

Сын: Терешкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Терешкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
10.03.1904

Дочь: Терешкина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Терешкина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Терешкина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешкина Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно