Храименкова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХраименкова Анастасия

Храименкова Анастасия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

04.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1947

Дочь: Симонова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Храименков Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
28.05.1951

Сын: Храименков Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Храименков Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храименков Андрей Алексеевич

Смерть
04.01.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close