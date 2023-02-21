Храименкова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти04.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1947
Дочь: Симонова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Храименков Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
28.05.1951
Сын: Храименков Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Храименков Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1991